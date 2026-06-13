Школы в Красноармейском округе Челябинской области получат новые учебники

«Получение новых учебников — это не просто обновление книжных полок. Это существенный шаг вперед в повышении качества образования. Актуальные методики, современный дизайн, понятное изложение материала — все это призвано сделать процесс обучения более увлекательным и результативным. Педагоги получат в свое распоряжение инструменты, которые помогут им более эффективно доносить знания до учеников, стимулировать их познавательный интерес и развивать критическое мышление», — подчеркнули в управлении образования администрации Красноармейского муниципального округа.