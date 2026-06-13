В центре Петербурга у Новой Голландии поселились бобры

Недавно их присутствие вновь напомнило о себе после снижения уровня воды в Крюковом канале, благодаря чему стали заметны следы жизнедеятельности животных. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в Telegram-канале «Каждой твари по паре».
Как отмечает эксперт, в городской среде бобры чаще всего не строят привычные хатки, а обустраивают норы в крутых берегах водоемов. Входы в такие жилища находятся под водой, что защищает животных от хищников и других угроз. Обычно обнаружить подобные норы сложно, однако при значительном падении уровня воды они становятся хорошо заметны.
Бобры ведут преимущественно ночной образ жизни. Днем увидеть их удается редко, однако поздней весной и в период белых ночей активность животных возрастает. Благодаря этому у петербуржцев появилась возможность наблюдать за необычными обитателями исторического центра города практически одновременно с разведением мостов.
По словам автора блога, пока бобры питаются в основном ветками молодой древесной поросли, растущей вдоль канала. Однако специалист уже заметил, что животные начинают проявлять интерес и к взрослым деревьям.
«Эти животные — строгие вегетарианцы. Пока что на острове они довольствуются ветками молодой поросли, хотя уже начинают “точить зубы” и на местные старовозрастные деревья, которые своими мощными корнями укрепляют берег канала. Для сохранения важных для города насаждений стоит защитить их от этих грызунов, обернув, например, мелкой сеткой-рабицей», — отметил автор канала «Каждой твари по паре».
Павел Глазков напоминает, что бобры являются важной частью городской экосистемы, однако их соседство с ценными зелеными насаждениями требует внимания и своевременных мер по защите деревьев.