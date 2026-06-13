В центре Петербурга у Новой Голландии поселились бобры

Как отмечает эксперт, в городской среде бобры чаще всего не строят привычные хатки, а обустраивают норы в крутых берегах водоемов. Входы в такие жилища находятся под водой, что защищает животных от хищников и других угроз. Обычно обнаружить подобные норы сложно, однако при значительном падении уровня воды они становятся хорошо заметны.