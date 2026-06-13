В Красносулинском районе утонул 37-летний местный житель

В Красносулинском районе Ростовской области утонул 37-летний местный житель. ЧП произошло в субботу, 13 июня, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Погибший отдыхал с семьей на Чуевском пруду в селе Гуково-Гнилушевском. Тело погибшего извлекли из воды водолазы Каменск-Шахтинского поисково-спасательного подразделения.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше