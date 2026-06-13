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В Красносулинском районе утонул 37-летний местный житель

В Красносулинском районе Ростовской области утонул 37-летний местный житель. ЧП произошло в субботу, 13 июня, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Красносулинском районе Ростовской области утонул 37-летний местный житель. ЧП произошло в субботу, 13 июня, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Погибший отдыхал с семьей на Чуевском пруду в селе Гуково-Гнилушевском. Тело погибшего извлекли из воды водолазы Каменск-Шахтинского поисково-спасательного подразделения.

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