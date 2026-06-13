Голикова рассказала о работе врачей в новых регионах

«На нашей повестке обеспечение кадрами медицинскими — это сложная тема, мы пока здесь не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собою вместе с историческими регионами ставим. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают на территориях новых регионов», — сказала Голикова.