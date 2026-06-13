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Голикова рассказала о работе врачей в новых регионах

Голикова сообщила, что в новых регионах России работают сорок шесть тысяч врачей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают в новых регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В субботу президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.

«На нашей повестке обеспечение кадрами медицинскими — это сложная тема, мы пока здесь не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собою вместе с историческими регионами ставим. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают на территориях новых регионов», — сказала Голикова.

Она добавила, что сейчас наиболее близко к достижению среднероссийским показателям по обеспеченностью врачами находится Донецкая Народная Республика.

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