Голикова рассказала о работе врачей в новых регионах

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают в новых регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В субботу президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.
«На нашей повестке обеспечение кадрами медицинскими — это сложная тема, мы пока здесь не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собою вместе с историческими регионами ставим. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают на территориях новых регионов», — сказала Голикова.
Она добавила, что сейчас наиболее близко к достижению среднероссийским показателям по обеспеченностью врачами находится Донецкая Народная Республика.