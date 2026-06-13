В Ординском округе Пермского края прошли соревнования по полиатлону

Первенство Прикамья по полиатлону «Двоеборье с бегом» среди спортсменов в возрасте 10−15 лет и Кубок Пермского края по полиатлону «Троеборье с бегом» среди юниоров от 18 лет прошли в Ординском округе, сообщили в администрации муниципалитета. Организация таких соревнований отвечает целям госпрограммы «Спорт России».
Состязания прошли в ФОКе «Золотая Орда». В них приняли участие более 100 спортсменов из разных городов Пермского края. От Ординского округа выступили две команды — «Виктория» и «Грифон». Участники этих команд смогли занять первые места по итогам соревнований. Тренерам сборных также вручили награды.
«Сердечно поздравляем всех участников с успешным выступлением на краевых соревнованиях по полиатлону! Ваши достижения — это результат упорного труда, силы воли и мастерства. Пусть этот успех станет стимулом для новых побед и свершений!» — говорится в сообщении администрации Ординского муниципального округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.