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Голикова рассказала о реализации программы соцконтракта в новых регионах

Голикова: социальным контрактом пользуются 39% семей в новых регионах России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей в новых регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России о развитии воссоединенных субъектов.

«Реализуем программу социального контракта. Сегодня социальным контрактом в исторических регионах пользуются 39% семей, которые имеют детей», — сказала Голикова.

Она уточнила, что в этом году социальный контракт без учета нуждаемости могут получить в том числе участники спецоперации.

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