Международный слёт поисковиков стартовал в Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области стартовал международный слёт волонтёров-поисковиков. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, торжественное открытие мероприятия прошло 13 июня.
В мероприятии принимают участие более 500 человек, включая представителей России и зарубежных стран — Сербии, Азербайджана и Беларуси.
В течение недели участники пройдут интенсивную программу подготовки, которая включает теоретические занятия и практические тренировки. Итогом слёта станут поисковые работы на местности.
Обучение проводят инструкторы МЧС России и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Ранее сообщалось, что масштабные учения поисково-спасательных отрядов прошли в Балахнинском округе.