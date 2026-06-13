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Международный слёт поисковиков стартовал в Нижегородской области

Мероприятие проводится в Городецком районе.

В Городецком округе Нижегородской области стартовал международный слёт волонтёров-поисковиков. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, торжественное открытие мероприятия прошло 13 июня.

В мероприятии принимают участие более 500 человек, включая представителей России и зарубежных стран — Сербии, Азербайджана и Беларуси.

В течение недели участники пройдут интенсивную программу подготовки, которая включает теоретические занятия и практические тренировки. Итогом слёта станут поисковые работы на местности.

Обучение проводят инструкторы МЧС России и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Ранее сообщалось, что масштабные учения поисково-спасательных отрядов прошли в Балахнинском округе.

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