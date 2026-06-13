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Под Волгоградом в реке Бузулук ищут утонувшего 25-летнего парня

В Новоаннинском районе водолазы ищут утонувшего 25-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Лето еще только началось, а в Волгоградской области случилась еще одна трагедия на воде. В границах города Новоаннинский в реке Бузулук ищут утонувшего 25-летнего парня. Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», на берегу обнаружили его одежду и шлепки.

Полицейские отдела МВД по Новоаннинскому району подали заявку спасателям на розыск еще 12 июня 2026 года. Сегодня с утра водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения ведут поиски тела утонувшего мужчины.

По предварительным данным, криминальной составляющей в его гибели нет.

UPD: Тело мужчины водолазы нашли в обед. Его подняли с глубины 8 метров и передали правоохранителям.