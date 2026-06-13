Под Волгоградом в реке Бузулук ищут утонувшего 25-летнего парня

Лето еще только началось, а в Волгоградской области случилась еще одна трагедия на воде. В границах города Новоаннинский в реке Бузулук ищут утонувшего 25-летнего парня. Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», на берегу обнаружили его одежду и шлепки.