Ментально перезагрузиться: наставник «Пари НН» рассказал о вылете из РПЛ

Вадим Гаранин признал, что даже для него самого, пришедшего к руководству «Пари НН» за три недели до конца сезона 2025/26, вылет из РПЛ был ударом. Но ещё тяжелее игрокам, выступающим за клуб уже многие годы: речь о Николае Калинском, Никите Каккоеве, Викторе Александрове. Тренер признался, что непросто и тем, кто пришёл в «Пари НН» всего год назад.