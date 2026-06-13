Ментально перезагрузиться: наставник «Пари НН» рассказал о вылете из РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», по итогам сезона покинувшего Премьер-лигу, Вадим Гаранин рассказал, как его подопечные переживают понижение лиги и какие задачи стоят перед клубом.
Об этом 55-летний наставник, с которым продлили контракт ещё на сезон, теперь уже в ФНЛ, сообщил в интервью на официальном сайте футбольного клуба.
Вадим Гаранин признал, что даже для него самого, пришедшего к руководству «Пари НН» за три недели до конца сезона 2025/26, вылет из РПЛ был ударом. Но ещё тяжелее игрокам, выступающим за клуб уже многие годы: речь о Николае Калинском, Никите Каккоеве, Викторе Александрове. Тренер признался, что непросто и тем, кто пришёл в «Пари НН» всего год назад.
По словам Вадима Гаранина, клуб приступил к интенсивным тренировкам, и только нагрузки могут смягчить спортсменам тот самый тяжёлый удар.
Ранее мы сообщали, что игрок «Пари НН» Эдгардо Фаринья (Панама) выступает за свою национальную сборную на чемпионате мира по футболу 2026 на североамериканском континенте, а, кроме того, на мундиале под флагами своих стран проявят себя ещё 11 представителей Российской премьер-лиги.