Ученые опровергли 8 теорий из школьных учебников истории и физики

Историки не нашли доказательств всеобщего матриархата у всех народов — эта теория теперь считается гипотезой. Пирамиды, как выяснили археологи, строили не рабы, а оплачиваемые рабочие с жильем и питанием. Неандертальцев больше не считают примитивными: они создавали украшения, заботились о больных и передали часть своей ДНК современным людям.