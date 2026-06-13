Ученые опровергли 8 теорий из школьных учебников истории и физики

Современная наука опровергла восемь теорий, которые десятилетиями считались истиной и печатались в школьных учебниках по физике, биологии и истории.
Учителя и родители школьников могут столкнуться с тем, что часть привычных знаний уже устарела — ученые пересмотрели их по итогам новых исследований и раскопок.
Среди опровергнутых теорий — сразу несколько хрестоматийных. Астрофизики установили, что звезды составляют лишь несколько процентов массы Вселенной: около 70% приходится на темную энергию, еще 25% — на темную материю. Физики отказались от школьного объяснения теории относительности: масса тела при движении не увеличивается, это упрощение признано некорректным.
Историки не нашли доказательств всеобщего матриархата у всех народов — эта теория теперь считается гипотезой. Пирамиды, как выяснили археологи, строили не рабы, а оплачиваемые рабочие с жильем и питанием. Неандертальцев больше не считают примитивными: они создавали украшения, заботились о больных и передали часть своей ДНК современным людям.
«Наука развивается именно потому, что умеет признавать ошибки и корректировать старые представления», — отмечают исследователи в «Цифрохайп».
Пересмотрены и другие устойчивые представления: о бесконечности ресурсов Мирового океана, об одинаковом климате каменноугольного периода и о случайности всех генетических мутаций.
Ученые установили, что некоторые бактерии способны целенаправленно менять собственный геном в ответ на угрозы — например, для выработки устойчивости к антибиотикам.
Ранее сообщалось, что волгоградские подростки писали антинароктический диктант.