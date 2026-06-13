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Воронежцы пожаловались Бастрыкину на возможное закрытие школы

Обращение родителей появилось в соцсетях. По данному факту уже расследуется уголовное дело.

Источник: www_aif_ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации вокруг Нижнебайгорской средней общеобразовательной школы в Верхнехавском районе Воронежской области.

Поводом для вмешательства стало обращение родителей учеников, опубликованное в социальных сетях. Селяне опасаются, что школу могут закрыть. Причина — набор в старшие классы проходит в другом филиале учебного заведения. Это, по мнению родителей учащихся, может привести к уменьшению количества учеников и, как следствие, к расформированию школы.

По данному факту следственные органы уже расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования, а также разобраться с доводами, изложенными в обращении родителей.

Ранее выпускники пожаловались на плохую организацию ОГЭ по русскому языку в одной из воронежских школ.