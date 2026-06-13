Воронежцы пожаловались Бастрыкину на возможное закрытие школы

Поводом для вмешательства стало обращение родителей учеников, опубликованное в социальных сетях. Селяне опасаются, что школу могут закрыть. Причина — набор в старшие классы проходит в другом филиале учебного заведения. Это, по мнению родителей учащихся, может привести к уменьшению количества учеников и, как следствие, к расформированию школы.