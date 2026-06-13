Волгоградка показала тайную жизнь диких животных

— Конечно, мне и самой очень интересно проверять ловушки, ведь никогда не знаешь, кто там попался в этот раз. Случаются и настоящие сюрпризы. Например, однажды я впервые увидела волка недалеко от своего дома — было очень неожиданно и волнительно, — делится впечатлениями волгоградка. — Самое приятное, что с помощью фотоловушек мы можем наблюдать взаимодействие животных между собой. Как играют лисята, как выясняют отношения барсуки-подростки. Лесные камеры помогают заглянуть в скрытый от наших глаз дикий мир и понять, насколько же этот мир удивителен и уникален!