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Волгоградка показала тайную жизнь диких животных

«Улыбнитесь! Вас снимает скрытая камера». Помните эту знаменитую фразу одной из.

«Улыбнитесь! Вас снимает скрытая камера». Помните эту знаменитую фразу одной из популярных телепередач? Волгоградский биолог Алина Урусова, с трепетом наблюдающая за жизнью природы, установила фотоловушки в лесу, даже не предполагая, сколько диких животных попадут в их объектив. Кто именно пришел на незапланированную съёмку, расскажем и покажем в материале ИА «Высота 102».

Наблюдателю, который впервые зашел в лес, эти удивительные картины, пожалуй, не увидеть никогда. Мир природы выглядит для него весьма стандартно — деревья, пустые тропинки и в лучшем случае щебечущие на ветках птицы. Но каким интересным и богатым на события становится быт лесных обитателей, когда они не ощущают на себе внимательного взора посторонних. Вот милая косуля, завидевшая на тропинке в окрестностях Волгограда неопознанный объект, сначала внимательно рассматривает его на приличном расстоянии, а потом подходит все ближе — любопытство не чуждо никому, вы ведь понимаете!

Следующий кадр — и мимо фотоловушки пробегает спешащее куда-то семейство кабанов с горящими как лампочки глазами. Милая лисица пытается утащить грецкий орех, а вновь появившаяся в кадре косуля замечает что-то более солидное… Оставленный Алиной Урусовой пятикилограммовый кусок соли! Идеальный десерт для тех, кто равнодушен к сладкому.

— Фотоловушки в лесу специалисты устанавливают вовсе не из праздного любопытства. Камеры с автоматическим запуском датчика движения необходимы для того, чтобы узнать видовой состав той или иной территории, численность животных, их распределение и пути миграции, — рассказывает Алина. — В тех местах, где фотоловушки ставила я, к ним приходили попозировать животные со всего леса: куницы, косули, лисы, барсуки, енотовидные собаки, кабаны. А еще нередкие гости — домашние котики. Уж очень им интересно заглянуть в нору барсука и проведать, как же он там поживает.

Записи с лесных камер порой становятся открытием и для самого биолога. Представьте: как-то раз недалеко от собственного дома девушка, сама того не подозревая, сняла волка.

— Конечно, мне и самой очень интересно проверять ловушки, ведь никогда не знаешь, кто там попался в этот раз. Случаются и настоящие сюрпризы. Например, однажды я впервые увидела волка недалеко от своего дома — было очень неожиданно и волнительно, — делится впечатлениями волгоградка. — Самое приятное, что с помощью фотоловушек мы можем наблюдать взаимодействие животных между собой. Как играют лисята, как выясняют отношения барсуки-подростки. Лесные камеры помогают заглянуть в скрытый от наших глаз дикий мир и понять, насколько же этот мир удивителен и уникален!

Фото и видео Алины Урусовой.