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В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в результате бомбардировки США и Израиля, состоится в период с 4 по 9 июля. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

Источник: AP 2024

Церемонии прощания начнутся 4 июля. В этот день мероприятие пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране. В последующие дни траурные шествия запланированы в Тегеране, Куме и Мешхеде.

«9 июля (18 тир) траурное шествие пройдет в Мешхеде, после чего тело будет похоронено в мавзолее имама Резы», — говорится в сообщении.

С момента гибели Хаменеи прошло более трех месяцев. Он погиб 28 февраля в результате авиаудара.

После его смерти на пост верховного лидера государства был избран его сын Моджтаба Хаменеи. При атаке 28 февраля он получил ранения и с того момента не появлялся на публике.

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