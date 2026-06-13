В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

Церемонии прощания начнутся 4 июля. В этот день мероприятие пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране. В последующие дни траурные шествия запланированы в Тегеране, Куме и Мешхеде.
«9 июля (18 тир) траурное шествие пройдет в Мешхеде, после чего тело будет похоронено в мавзолее имама Резы», — говорится в сообщении.
С момента гибели Хаменеи прошло более трех месяцев. Он погиб 28 февраля в результате авиаудара.
После его смерти на пост верховного лидера государства был избран его сын Моджтаба Хаменеи. При атаке 28 февраля он получил ранения и с того момента не появлялся на публике.