В Ипатовском округе Ставрополья впервые создадут модельную библиотеку

Детскую библиотеку в городе Ипатово в Ставропольском крае модернизируют по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
«Это будет первая детская модельная библиотека в [Ипатовском] округе. Открытие запланировано на конец сентября. Стремимся предоставить каждому ребенку максимум возможностей для обучения, творчества и досуга», — отметила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.
В библиотеке обновят интерьер и книжный фонд, создадут компьютерные места и комфортные условия для маломобильных посетителей. Также там установят интерактивное оборудование, обустроят отдельную детскую зону с развивающими книгами и играми.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.