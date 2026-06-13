В удмуртском селе Халды завершают ремонт Дома культуры

Капитальный ремонт Дома культуры в селе Халды Удмуртской Республики близится к завершению, сообщили в администрации Селтинского района. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
В ходе ремонта специалисты утеплили перекрытие, облицевали фасад керамогранитом и установили витражные окна. Внутри полностью обновили помещения: стены выровнены гипсокартоном, на полу уложен керамогранит, а в зрительном зале — дубовый паркет, подготовлена сцена. Также была проведена полная замена систем отопления, электроснабжения и автоматической пожарной сигнализации, оборудованы санузлы.
«Сельский Дом культуры, построенный в Халдах более полувека назад, получает новую жизнь. Уже совсем скоро он станет современным, комфортным и безопасным пространством для творчества, встреч, праздников и реализации новых культурных проектов», — добавили в администрации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.