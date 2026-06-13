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Сильные дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие часы

Водителей предупреждают о повышенной опасности на дорогах.

Источник: Время

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается в канале РСЧС в мессенджере МАХ.

По прогнозам, сильные дожди начнутся в течение 1−3 часов 13 июня и сохранятся в ночь на 14 июня.

Водителей предупреждают о повышенной опасности на дорогах. Из-за осадков ухудшается видимость, увеличивается скользкость покрытия, возможны заносы, а также размывы обочин и грунтовых дорог.

Жителям рекомендуют по возможности избегать низменных участков местности и соблюдать меры предосторожности.

В случае экстренных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на короткую рабочую неделю.