Сильные дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие часы

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается в канале РСЧС в мессенджере МАХ.
По прогнозам, сильные дожди начнутся в течение 1−3 часов 13 июня и сохранятся в ночь на 14 июня.
Водителей предупреждают о повышенной опасности на дорогах. Из-за осадков ухудшается видимость, увеличивается скользкость покрытия, возможны заносы, а также размывы обочин и грунтовых дорог.
Жителям рекомендуют по возможности избегать низменных участков местности и соблюдать меры предосторожности.
В случае экстренных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.
Ранее сообщалось о прогнозе погоды на короткую рабочую неделю.