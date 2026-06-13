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Спортсменка из Люберец выиграла бронзу первенства России по самбо

Соревнования в Уфе собрали участников из 74 регионов страны.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Союз» городского округа Люберцы Ева Тучак завоевала бронзовую медаль на первенстве России по самбо, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Турнир среди юношей и девушек 12−14 лет был организован в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Соревнования прошли в Уфе с 2 по 5 июня. В них приняли участие более 740 спортсменов из 74 регионов России. Ева выступала в весовой категории до 55 килограммов.

По результатам спортсменка из Дзержинского стала обладательницей бронзовой медали. Отметим, что ранее самбисты из Люберец завоевали золото и бронзу на открытом первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек 11−12 лет.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.