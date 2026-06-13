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Ферма австралийских раков в Миллеровском районе оказалась на грани закрытия

Создатель раковой фермы в Ростовской области ищет инвесторов для спасения бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области оказался под угрозой закрытия крупный инвестиционный проект по разведению австралийских раков. О серьезных финансовых трудностях фермы в Миллеровском районе сообщает портал donnews.ru.

— Мы вложили в хозяйство 30 миллионов рублей, но кредиты никто не дает. Если в этом сезоне не сниму нужный объем продукции, то буду закрывать дело, — заявил генеральный директор предприятия Андрей Деревянчук.

Изначально на реализацию идеи планировали потратить 115 миллионов рублей. Сейчас фермер ищет новых инвесторов: каналы сбыта уже налажены, однако для обеспечения спроса катастрофически не хватает товара.

Чтобы удержаться на плаву, бизнесмен начал параллельно выращивать радужную форель, стерлядь и тиляпию. Именно продажа рыбы пока показывает лучшую рентабельность на фоне проблем с разведением капризных ракообразных.

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