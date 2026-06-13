Сосисочный паровозик, «хозяйство Лапидуса» и ещё 15 мест у Нижнего озера, где история преподносит сюрпризы

«Одно из самых старинных сохранившихся зданий как появилось на этом месте в Росгартене в 1853 году, так и дожило до 1945 года. В начале 1900 годов владельцем фабрики был сын основателя Карл Мендталь, он жил рядом с фабрикой. В газетах и путеводителях того времени рекламировались производимые напитки, в частности, оригинальный ямайский ром и аррак Batavia».