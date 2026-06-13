Двое нижегородских тайбоксёров выступят на чемпионате мира 2026

«Год назад Кузнецова дебютировала на чемпионате мира и добилась уверенной победы, — говорит президент Нижегородской федерации муайтай Максим Виноградов. -Любовь едет в Малайзию в статусе действующей чемпионки мира и двукратной чемпионки России. А Кирилл Грибов на взрослом чемпионате мира выступит впервые, но он выигрывал чемпионат Европы по муайтай 2025 и в 2026 году впервые победил в чемпионате России. В Куала-Лумпур он готов бороться за золото».