Двое нижегородских тайбоксёров выступят на чемпионате мира 2026

Представители Нижегородской области Любовь Кузнецова и Кирилл Грибов выступят за Россию на чемпионате мира 2026 по муайтай в Куала-Лумпур (Малайзия) 16−26 июня.
Об этом сообщает Нижегородская федерация муайтай.
Любовь Кузнецова выступает в весе 71 кг, она нижегородка, воспитанница СШ «Чайка»/ ШСП «Альтаир». Кирилл Грибов выступает в весе 81 кг, он также из столицы ПФО, представляет СШ «Радий»/ БК «Пиранья».
Кроме того, на первенстве мира в Куала-Лумпур цвета России будут защищать ещё шесть юных жителей региона. В частности, 13-летний Ростислав Красильников из Ковернина выступит на первом в истории этого вида спорта первенствемира среди школьников. Ростислав — воспитанник СК «Узола»/БК «Панчер» и выступает в весе 38 кг.
Кроме того, Нижегородский регион в Малайзии представят нижегородка Анастасия Мельникова (вес 51 кг, воспитанница спортшколы «Радий»/ БК «Пиранья»), кстовчанка Вера Мухина (вес 54 кг, спортшкола олимпийского резерва по самбо), Елизавета Лытенкова из Арзамаса (вес 75 кг, воспитанница «А-Профи»), нижегородец Илья Балыбердин (81 кг, спортшкола 9/БК «Панчер-НН»), арзамасец Степан Бажмин (86 кг, представляет «А-Профи»), а также нижегородец Алексей Малов (вес более 91 кг, воспитанник спортшколы «Чайка»/ ШСП «Альтаир». Эти ребята участвуют в первенстве мира (U-24).
Кроме того, Кузнецова, Грибов, Бажмин и Мухина представляют Центр спортивной подготовки Нижегородской области.
«Год назад Кузнецова дебютировала на чемпионате мира и добилась уверенной победы, — говорит президент Нижегородской федерации муайтай Максим Виноградов. -Любовь едет в Малайзию в статусе действующей чемпионки мира и двукратной чемпионки России. А Кирилл Грибов на взрослом чемпионате мира выступит впервые, но он выигрывал чемпионат Европы по муайтай 2025 и в 2026 году впервые победил в чемпионате России. В Куала-Лумпур он готов бороться за золото».
Команда региона стала основой молодёжной сборной РФ на нынешнем чемпионате мира, делегировав туда сразу шесть спортсменов, и это для областной федерации новый рекорд.
Напомним, нижегородские тайбоксёры много раз брали высокие награды на мировых соревнованиях, на первенстве мира в Абу-Даби в 2025 году они принесли России 12 медалей.