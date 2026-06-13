Открытие летнего фестиваля «Город встреч» в Перми собрало 25 тысяч зрителей

— Я рада выступить сегодня здесь, поздравляю вас с Днём России, с Днём города! Для меня большая честь быть сегодня здесь. От такого количества людей даже перехватывает дыхание. Все мои песни о семье, о любви, о любви к своей стране. Радостно видеть так много детей, так много семей на нашем празднике, — рассказала на выступлении Татьяна Куртукова.