Компании из Челябинской области приняли участие в международной выставке

Уточним, что данная выставка прошла 10−12 июня в столице Казахстана — Астане. На мероприятии были презентованы в том числе различные автокомпоненты, запасные части, сервисное оборудование. В выставке приняли участие более 400 компаний из 23 стран, включая Россию. На коллективном стенде Челябинской области свою продукцию презентовали четыре южноуральские компании: «УРАЛКАРД», «АвтоПак», «ПО “Трек”» и «КМ».