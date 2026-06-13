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Компании из Челябинской области приняли участие в международной выставке

На коллективном стенде региона была презентована продукция 4 южноуральских предприятий.

Источник: Национальные проекты России

Участниками международной выставки Automechanika Astana стали 4 компании из Челябинской области, сообщили в региональном министерстве международного и межрегионального сотрудничества. Предприятиям, ориентированным на внешнюю торговлю, оказывают поддержку в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Уточним, что данная выставка прошла 10−12 июня в столице Казахстана — Астане. На мероприятии были презентованы в том числе различные автокомпоненты, запасные части, сервисное оборудование. В выставке приняли участие более 400 компаний из 23 стран, включая Россию. На коллективном стенде Челябинской области свою продукцию презентовали четыре южноуральские компании: «УРАЛКАРД», «АвтоПак», «ПО “Трек”» и «КМ».

«Выставка Automechanika Astana для нас — это возможность представить компанию на международном уровне. В Астану мы привезли карданные валы и комплектующие к ним. Нам интересны предприятия дорожно-строительной отрасли, автосборочные предприятия, автосервисы, ремонтные мастерские», — сказал директор предприятия «УРАЛКАРД» Ришат Якупов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.