Компании из Челябинской области приняли участие в международной выставке

Участниками международной выставки Automechanika Astana стали 4 компании из Челябинской области, сообщили в региональном министерстве международного и межрегионального сотрудничества. Предприятиям, ориентированным на внешнюю торговлю, оказывают поддержку в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Уточним, что данная выставка прошла 10−12 июня в столице Казахстана — Астане. На мероприятии были презентованы в том числе различные автокомпоненты, запасные части, сервисное оборудование. В выставке приняли участие более 400 компаний из 23 стран, включая Россию. На коллективном стенде Челябинской области свою продукцию презентовали четыре южноуральские компании: «УРАЛКАРД», «АвтоПак», «ПО “Трек”» и «КМ».
«Выставка Automechanika Astana для нас — это возможность представить компанию на международном уровне. В Астану мы привезли карданные валы и комплектующие к ним. Нам интересны предприятия дорожно-строительной отрасли, автосборочные предприятия, автосервисы, ремонтные мастерские», — сказал директор предприятия «УРАЛКАРД» Ришат Якупов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.