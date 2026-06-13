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Движение по улице Орудийной в Калининграде планируют открыть к сентябрю

Полностью завершить работы на объекте должны до конца года.

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Движение по улице Орудийной в Калининграде планируют открыть к сентябрю. Об этом журналистам рассказал директор МКУ «ГДСР» Дмитрий Майоров.

«Работы там идут хорошими темпами. Мы рассчитываем завершить их раньше срока. Планируем уже к сентябрю открыть техническое движение на всём протяжении», — отметил Майоров.

Работы на Орудийной ведут небольшими участками. Сейчас подрядчик занимается обустройством подземных коммуникаций от улицы Сурикова до Закатной. В начале дороги уже уложили нижние слои асфальта и заканчивают монтаж коммуникаций.

Работы продолжаются и на подъезде к дому на улице Орудийной, 36Б. Там кладут асфальт вместо бетонных плит и делают тротуары.

В 2021 году суд обязал мэрию Калининграда провести ремонт улицы и переулка Старокаменного, Орудийной, Сурикова. Прокуратура установила, что там отсутствуют заездные карманы и павильоны остановочных пунктов, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют выбоины и просадки.

ООО «Мосинжиниринг» получит за капитальный ремонт дороги более 460 миллионов рублей. К работам приступили летом 2025 года.

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