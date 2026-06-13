Движение по улице Орудийной в Калининграде планируют открыть к сентябрю. Об этом журналистам рассказал директор МКУ «ГДСР» Дмитрий Майоров.
«Работы там идут хорошими темпами. Мы рассчитываем завершить их раньше срока. Планируем уже к сентябрю открыть техническое движение на всём протяжении», — отметил Майоров.
Работы на Орудийной ведут небольшими участками. Сейчас подрядчик занимается обустройством подземных коммуникаций от улицы Сурикова до Закатной. В начале дороги уже уложили нижние слои асфальта и заканчивают монтаж коммуникаций.
Работы продолжаются и на подъезде к дому на улице Орудийной, 36Б. Там кладут асфальт вместо бетонных плит и делают тротуары.
В 2021 году суд обязал мэрию Калининграда провести ремонт улицы и переулка Старокаменного, Орудийной, Сурикова. Прокуратура установила, что там отсутствуют заездные карманы и павильоны остановочных пунктов, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют выбоины и просадки.
ООО «Мосинжиниринг» получит за капитальный ремонт дороги более 460 миллионов рублей. К работам приступили летом 2025 года.