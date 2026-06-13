В Пермь прибыл восстановленный теплоход «Восход»

В краевую столицу прибыло судно на подводных крыльях «Восход», которое восстановили в Ленинградской области, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Теплоход полностью соответствует современным стандартам. Восстановили корпус и все судовые системы. Установили новый главный двигатель. Сделали судно современным и комфортным для будущих пассажиров — обновили салон и кресла», — уточнил он.
«Восход» прибыл в Пермь своим ходом — по Волге и Каме через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чайковский, Онежское и Ладожское озера и несколько водохранилищ.
Напомним, краевые власти занимаются восстановлением речных перевозок в регионе. В декабре прошлого года было зарегистрировано АО «Пермское речное пароходство». ПРП будет курировать в регионе перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В собственность ПРП передадут и краевой флот. Помимо теплохода «Восход» в него войдут катер «Колва», а также два «Метеора».