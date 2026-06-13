Эксперты поделились с красноярцами рецептами полезной окрошки

По мнению специалистов, окрошка хороша уже тем, что в ней есть свежие овощи, зелень с витаминами и клетчаткой, а также яйца и мясо как источник белка. Для того, чтобы блюдо принесло еще больше пользы для здоровья, в ведомстве советуют заменить колбасу нежирным мясом, добавить побольше огурцов, редиса и зелени, поменьше картофеля, а также отказаться от майонеза, жирной сметаны и сахара.