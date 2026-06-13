Эксперты поделились с красноярцами рецептами полезной окрошки

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, как сделать любимый летний суп не просто сытным, но и полезным.
По мнению специалистов, окрошка хороша уже тем, что в ней есть свежие овощи, зелень с витаминами и клетчаткой, а также яйца и мясо как источник белка. Для того, чтобы блюдо принесло еще больше пользы для здоровья, в ведомстве советуют заменить колбасу нежирным мясом, добавить побольше огурцов, редиса и зелени, поменьше картофеля, а также отказаться от майонеза, жирной сметаны и сахара.
Главный спор — чем заливать, квасом или кефиром. Как объяснили в Роспотребнадзоре, кефир содержит пробиотики, поддерживает микрофлору и перистальтику кишечника, укрепляет иммунитет, помогает снижать вес, давление и холестерин, к тому же в нем нет сахара. Натуральный квас естественного брожения тоже полезен: в нем есть аминокислоты, витамины и минералы, он укрепляет иммунитет и восстанавливает микрофлору.
При выборе кефира в магазине стоит обратить внимание на короткий состав, молоко и закваска, а срок хранения не должен превышать 10−14 дней. Квас лучше брать несладкий и слегка кисловатый, натурального брожения, без ароматизаторов и подсластителей.
Специалисты напомнили, что у окрошки есть и противопоказания: кефир и квас нельзя при язве и обострении хронических болезней желудка и кишечника, а сладкий квас вреден при сахарном диабете.