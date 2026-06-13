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Москалькова отметила важность традиционных источников информации в эпоху ИИ

Москалькова: традиционные источники информации в эпоху развития ИИ важны.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Использование интернета и искусственного интеллекта для поиска нужной информации — это очень хорошо, но важно не разучиться пользоваться традиционными источниками, выразила мнение в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени Кутафина, уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.

«Если пользуется интернетом, искусственным интеллектом наша молодежь или люди, нуждающиеся в том, чтобы получить ответ на вопрос, касающийся или прав человека, или какой-то другой сферы, — это очень хорошо, но нельзя разучиться пользоваться традиционными источниками», — сказала она.

Москалькова отметила, что книги, кодексы, учебники дают человеку возможность двигаться вперед, задумываться над тем, как решается тот или иной вопрос, дискутировать по нему. «А если есть дискуссия — есть выработка, как и в любой сфере, связанной с конкуренцией, если есть конкуренция идей, мероприятий, значит, есть движение вперед», — добавила она.

Экс-омбудсмен рассказала, что и сама иногда пользуется помощью искусственного интеллекта, который помогает моментально найти нужную информацию, на которую она раньше потратила бы какое-то время.

«С другой стороны, я видела, что ряд информации, она уже устарела, она уже получила оценку в обществе или среди профессионалов: например, необходимо принять такой-то закон, а уже знаю, что этому закону дана оценка в парламенте, что он не принесет той пользы, на которую рассчитывает общество, он не отвечает на запросы общества», — подчеркнула Москалькова.

По ее словам, всегда нужно критично относиться к ответам ИИ и самостоятельно делать выводы.

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