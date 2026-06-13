Москалькова отметила важность традиционных источников информации в эпоху ИИ

«С другой стороны, я видела, что ряд информации, она уже устарела, она уже получила оценку в обществе или среди профессионалов: например, необходимо принять такой-то закон, а уже знаю, что этому закону дана оценка в парламенте, что он не принесет той пользы, на которую рассчитывает общество, он не отвечает на запросы общества», — подчеркнула Москалькова.