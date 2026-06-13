МВД сказало, что имеют право потребовать от белорусов на улице дружинники

В Беларуси на улице дружинник может потребовать соблюдать правопорядок, не нарушать закон, предъявить документы. Также дружинники пресекают правонарушения и преступления, могут задерживать и передавать правоохранителям нарушителей, помогать в оцеплении и блокировке местности и так далее.