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МВД сказало, что имеют право потребовать от белорусов на улице дружинники

В милиции сказали, что могут потребовать на улице от белорусов дружинники.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители рассказали, что могут потребовать на улице от белорусов дружинники, информирует УВД Брестского облисполкома.

В ведомстве напомнили, что дружинники — это добровольцы, помогающие в охране общественного порядка и даже при задержании нарушителей.

В Беларуси на улице дружинник может потребовать соблюдать правопорядок, не нарушать закон, предъявить документы. Также дружинники пресекают правонарушения и преступления, могут задерживать и передавать правоохранителям нарушителей, помогать в оцеплении и блокировке местности и так далее.

— Законные требования дружинника обязательны для исполнения. А их неисполнение, как и посягательство на жизнь, здоровье и достоинство, влекут ответственность, — прокомментировал участковый инспектор милиции УВД администрации Московского района Бреста младший лейтенант милиции Родион Борисюк.

Ранее мы рассказывали, как стать дружинником в Беларуси: кого возьмут, какая нагрузка и поощрение.

И мы писали, что белорус получил штраф 2250 рублей за один доллар в кошельке.

А другой минчанин пойдет под суд за сданную в банк настоящую купюру 100 долларов.