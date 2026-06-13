МВД сказало, что имеют право потребовать от белорусов на улице дружинники

Правоохранители рассказали, что могут потребовать на улице от белорусов дружинники, информирует УВД Брестского облисполкома.
В ведомстве напомнили, что дружинники — это добровольцы, помогающие в охране общественного порядка и даже при задержании нарушителей.
В Беларуси на улице дружинник может потребовать соблюдать правопорядок, не нарушать закон, предъявить документы. Также дружинники пресекают правонарушения и преступления, могут задерживать и передавать правоохранителям нарушителей, помогать в оцеплении и блокировке местности и так далее.
— Законные требования дружинника обязательны для исполнения. А их неисполнение, как и посягательство на жизнь, здоровье и достоинство, влекут ответственность, — прокомментировал участковый инспектор милиции УВД администрации Московского района Бреста младший лейтенант милиции Родион Борисюк.
Ранее мы рассказывали, как стать дружинником в Беларуси: кого возьмут, какая нагрузка и поощрение.
И мы писали, что белорус получил штраф 2250 рублей за один доллар в кошельке.
А другой минчанин пойдет под суд за сданную в банк настоящую купюру 100 долларов.