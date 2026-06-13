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В Калининграде у нахимовцев завершилась учебная регата

Курсанты преодолевали дистанцию исключительно на веслах.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области у воспитанников Нахимовского училища завершилась учебная регата. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Маршрут пролегал от Калининграда до Гвардейска и обратно.

— Специфика похода заключалась в использовании семи шестивесельных ялов. Это означает, что 56 курсантов преодолевали дистанцию исключительно на веслах, полагаясь только на собственную силу и дисциплину, — отмечается особенность испытания.

Регата прошла в штатном режиме.

— Все участники успешно завершили переход, вернувшись в пункт назначения без происшествий и травм, — заключили в МЧС.

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