В Калининграде у нахимовцев завершилась учебная регата

В Калининградской области у воспитанников Нахимовского училища завершилась учебная регата. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Маршрут пролегал от Калининграда до Гвардейска и обратно.
— Специфика похода заключалась в использовании семи шестивесельных ялов. Это означает, что 56 курсантов преодолевали дистанцию исключительно на веслах, полагаясь только на собственную силу и дисциплину, — отмечается особенность испытания.
Регата прошла в штатном режиме.
— Все участники успешно завершили переход, вернувшись в пункт назначения без происшествий и травм, — заключили в МЧС.
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