Во Франции шесть граждан Грузии осудили за кражу редких русских книг из престижных библиотек

Максимальный срок — семь лет тюрьмы — получил Михаил Замтарадзе. После отбытия наказания ему запретили въезд во Францию. Ранее он уже был осуждён в Литве за кражу книг на сумму более 600 тысяч евро. Другого фигуранта, Беку Цирекидзе, приговорили к четырём годам лишения свободы. До этого он получил три с половиной года тюрьмы в Эстонии. Ещё двоих подсудимых судили заочно: они отбывают наказания в Грузии, которая не выдаёт своих граждан. На родине им назначили по пять лет, во Франции добавили по шесть лет тюрьмы и выдали ордеры на арест.