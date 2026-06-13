Дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие часы 13 июня — МЧС

В ближайшие один-три часа на Нижний Новгород и область обрушатся давно обещанные осадки.
Об этом предупреждает жителей региона МЧС.
Сильные дожди могут сохраниться и в ночь на 14 июня. Нижегородцев призывают соблюдать осторожность, особенно при управлении транспортом.
Ранее сообщалось, что на Нижегородскую область движется ненастье и рекордно обильные дожди практически на целую неделю начиная с 15 июня.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше