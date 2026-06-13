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Дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие часы 13 июня — МЧС

Прогноз сохраняется и на ночь 4 июня.

В ближайшие один-три часа на Нижний Новгород и область обрушатся давно обещанные осадки.

Об этом предупреждает жителей региона МЧС.

Сильные дожди могут сохраниться и в ночь на 14 июня. Нижегородцев призывают соблюдать осторожность, особенно при управлении транспортом.

Ранее сообщалось, что на Нижегородскую область движется ненастье и рекордно обильные дожди практически на целую неделю начиная с 15 июня.

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