На севере Красноярского края официально назвали гавань Колин-Арчер

Это место давно связано с историей освоения Арктики. Еще в конце XIX века известный норвежский путешественник Фритьоф Нансен советовал использовать эту гавань для надежной зимовки кораблей. А в 1900 году здесь действительно зимовала экспедиция Эдуарда Толля на судне «Заря».