На севере Красноярского края официально назвали гавань Колин-Арчер

В Красноярском крае появилось новое официальное географическое название. В Государственный каталог внесли историческую гавань Колин-Арчер, которая находится на территории Таймырского Долгано-Ненецкого округа. Об этом сообщили в местном управлении Росреестра.
Это место давно связано с историей освоения Арктики. Еще в конце XIX века известный норвежский путешественник Фритьоф Нансен советовал использовать эту гавань для надежной зимовки кораблей. А в 1900 году здесь действительно зимовала экспедиция Эдуарда Толля на судне «Заря».
Саму гавань когда-то назвали в честь норвежского кораблестроителя Колина Арчера. Как выяснилось, неофициально. Его суда считались одними из самых надежных для работы в суровых арктических условиях.
В Росреестре пояснили, что официальное закрепление давно прижившегося названия избавит многих людей от путаницы на картах, в документах и навигационных материалах. Специалисты добавили, что это важно для научных походов, арктических экспедиций и развития местной инфраструктуры.