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В Калининграде прошёл выпуск офицеров ВМФ

Среди выпускников — один золотой медалист и 15 краснодипломников.

Источник: Комсомольская правда

В Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ушакова состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Военно-Морского флота. В церемонии приняли участие командующий Балтийский флотом адмирал Сергей Липилин.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, среди выпускников — представители различных регионов России: Ставропольского, Камчатского, Приморского, Краснодарского краев; Республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Брянской, Новгородской, Калининградской, Курской и других регионов России.

Также состоялся выпуск иностранных военнослужащих специального факультета, в котором приняли участие 17 офицеров военно-морских сил из 7-ми дружественных государств.

Среди выпускников 2026 года — один золотой медалист и 15 краснодипломников.

Обучение курсантов-выпускников нынешнего года проводилось по специальностям подготовки: «ракетно-артиллерийское вооружение надводных кораблей», «радиотехника» и «средства связи с подвижными объектами».

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