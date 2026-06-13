Малыш трубкозуба из зоопарка «Лимпопо» впервые вышел на прогулку

Малыш-трубкозуб из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде вышел на свою первую уличную прогулку. Он начинает уже понемногу знакомиться с окружающим миром.
Необычный зверь прогулялся по траве, изучив окружающие его запахи, и, как отмечают сотрудники зоопарка, остался доволен.
Напомним, что в начале мая в зоопарке появился еще один малыш трубкозуба. Сейчас в России есть только два зоопарка, где эти животные размножаются. Пока пол крохи неизвестен из-за отсутствия ярко выраженных половых признаков. У сотрудников уже есть предположения на этот счет, однако окончательно пол детеныша определят, когда он подрастет и окрепнет.
Первый в истории зоопарка «Лимпопо» малыш трубкозуба родился в июле прошлого года. Появление малышки на свет стало особенным событием, так как эти животные крайне редко размножаются в неволе. Пол чудо-зверька назвали только в августе и вскоре ей дали имя Хиба, что переводится с африканского языка как «подарок». Хиба жила по соседству с вольером своих родителей, а в ноябре переехала в Бахчисарайский парк миниатюр.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что летний бэби-бум произошел в «Лимпопо».