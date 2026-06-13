«Опережая время»: в Калининграде открылся фестиваль «Кантата»

Говоря о том, насколько популярна сейчас классическая музыка, Фабио Мастранджело отметил, что наблюдает рост интереса к ней. «Я учился в Канаде, в городе Торонто, — продолжил он. — Там окончил университет, где меня постоянно оповещали о том, что классическая музыка, опера, балет умирают. Но здесь, в России, я вижу, что “умирающие” очень неплохо себя чувствуют». Об этом, по его словам, свидетельствует и фестиваль «Кантата». «Я знаю, что на сегодня давно были проданы все билеты», — отметил он. Фабио Мастранджело также счел важным упомянуть, что в этом году юбилей не только у Шостаковича, но и у другого гениального русского композитора — Сергея Прокофьева. В этом году, 23 апреля, исполнилось 135 лет со дня его рождения. «А еще ровно 90 лет назад Прокофьев принял очень важное для себя решение — вернуться в Советский Союз, — напомнил Фабио Мастранджело. — Это для человека, который жил в Париже, в Нью-Йорке, в Швейцарии, был серьезный шаг. Он сделал его, потому что чувствовал, что он в первую очередь — русский композитор…».