«Опережая время»: в Калининграде открылся фестиваль «Кантата»

В пятницу, 12 июня, в День России, на острове Канта открылся VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» (12+), организаторами которого выступили АНО «Кантата», агентство «Лира», АНО «Фестивальная дирекция». Корреспонденты «Нового Калининграда» послушали у стен Кафедрального собора произведения Иоганнеса Брамса, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева в исполнении сводного оркестра из музыкантов Калининградского симфонического оркестра и Московского государственного академического симфонического оркестра и прониклись гордостью за то, что охвативший 15 регионов России праздник классической музыки зародился в Калининграде.
В этом году фестиваль проходит под девизом «Опережая время». Генеральный директор Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, генеральный продюсер фестиваля «Кантата» Андрей Борисов находит это весьма символичным, поскольку наш город в определенном смысле опередил время.
«Это уже шестой фестиваль, — напомнил он. — А что это означает? Это означает, что он становится зрелым. И я хочу подчеркнуть, что “Кантата”, которая родилась в Калининграде, которая появилась здесь, на этой земле, в Янтарном крае, сегодня идёт по всей России. Но начало всему, повторюсь, положил Калининград, который является якорным центром этого фестиваля».
Особенно это ценно, по его словам, в год, когда Калининградская область отмечает свое 80-летие. «Мы, те люди, которые занимались художественным наполнением фестиваля, решили, что сделаем концерт-посвящение. Посвящение Калининграду и Калининградской области». Фестиваль, по мнению Андрея Борисова, растет и развивается. И происходит это не только потому, что «приезжают суперталантливые люди или оттого, что большие умы что-то придумывают». «Это не от ума, — заверил он. — Это от сердца, это от души. И чем больше фестивальная публика поддерживает это мероприятие, тем этот фестиваль будет лучше, вне зависимости от того, кто является генеральным продюсером — я или кто-то другой. Потому что существует сила места. Она и питает этот фестиваль».
Андрей Борисов обратил внимание, что «Кантата» (так уж исторически сложилось) учитывает важные юбилейные даты. В этом году это 120-летие выдающегося композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которое отмечается 25 сентября. «А для меня это важно ещё по той простой причине, что я вхож в семью Шостаковича, — продолжил Андрей Борисов. — Самого Дмитрия Дмитриевича я знаю только через музыку, через его творения, но мы друзья с его сыном — Максимом Дмитриевичем. Ему много лет, он мне годится в отцы, но мы с ним на “ты”. Я надеюсь, что он не обидится, что я так широко об этом говорю… Сегодня будет звучать Второй фортепианный концерт Шостаковича. Это один из самых пронзительных концертов в истории мировой музыки. Этот концерт Дмитрий Дмитриевич посвятил сыну Максиму, который учился тогда в Ленинградской консерватории по классу дирижирования и по классу фортепиано. И ему нужно было сдавать госэкзамен, и папа написал для него это произведение».
Художественный руководитель Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина, художественный руководитель VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата» итальянец Фабио Мастранджело уже четверть века живет в России и 15 лет имеет российское гражданство. «Впервые я оказался в Санкт-Петербурге в 1999-м, в год 200-летнего юбилея Пушкина, — рассказал он перед концертом. — Туда я прилетел из Канады через Милан и Будапешт. И очень захотел погулять по этому городу. Знаете, в какой-то момент, уже через пять-десять минут, я ощутил, что знаю, куда нужно идти, хотя никаких навигаторов тогда еще не было — только бумажные карты. Мне показалось, что я дома. И тогда я принял очень важное для себя решение, что буду жить в России. Был такой у меня зов сердца. Это как увидеть на улице красивую девушку и захотеть, чтобы она стала твоей женой».
Говоря о том, насколько популярна сейчас классическая музыка, Фабио Мастранджело отметил, что наблюдает рост интереса к ней. «Я учился в Канаде, в городе Торонто, — продолжил он. — Там окончил университет, где меня постоянно оповещали о том, что классическая музыка, опера, балет умирают. Но здесь, в России, я вижу, что “умирающие” очень неплохо себя чувствуют». Об этом, по его словам, свидетельствует и фестиваль «Кантата». «Я знаю, что на сегодня давно были проданы все билеты», — отметил он. Фабио Мастранджело также счел важным упомянуть, что в этом году юбилей не только у Шостаковича, но и у другого гениального русского композитора — Сергея Прокофьева. В этом году, 23 апреля, исполнилось 135 лет со дня его рождения. «А еще ровно 90 лет назад Прокофьев принял очень важное для себя решение — вернуться в Советский Союз, — напомнил Фабио Мастранджело. — Это для человека, который жил в Париже, в Нью-Йорке, в Швейцарии, был серьезный шаг. Он сделал его, потому что чувствовал, что он в первую очередь — русский композитор…».
После того, как губернатор области Алексей Беспрозванных прочитал приветственное слово президента России Владимира Путина, в котором глава государства поздравил всех с Днем России и отметил, что «Кантата» является центром притяжения для ценителей музыкального искусства и ежегодно собирает на своих площадках впечатляющее число участников и гостей, настало время Музыки. На открытии фестиваля, помимо «Вариаций на тему Гайдна» Брамса и упомянутого уже Второго фортепианного концерта Шостаковича, прозвучала Пятая симфония Прокофьева. Как отметила ведущая фестиваля актриса Софья Эрнст, композитор написал это произведение в 1944 году, когда враг еще не был сломлен. Прокофьев в своей музыке предвосхитил Победу.
Фестиваль продлится до 16 июня. В программе — семь концертов на семи исторических площадках, образовательные события и участие звезд первой величины. Важно отметить, что собранные на концертах средства пойдут на сохранение и реставрацию исторических памятников Калининградской области. «Звук наших вечеров не растворяется в воздухе, а остается в камне восстановленных кирх, башен и замков», — весьма образно выразилась Софья Эрнст.
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».