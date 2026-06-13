Из Пулково могут запустить чартерные рейсы на Шри-Ланку зимой

В предстоящем зимнем сезоне из аэропорта Пулково планируют открыть чартерные рейсы на Шри-Ланку. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма республики Руван Ранасингхе, пишет РИА Новости.