В Подмосковье прошел финал проекта «Театральный поединок. Школьная лига»

В этот раз для участников провели экскурсию по кинопарку, где они увидели декорации к фильмам и узнали секреты киносъемочного процесса. Кроме того, состоялась творческая встреча с актером и телеведущим Сергеем Друзьяком, а для руководителей школьных театров прошла «Лаборатория театра» от актера, режиссера и педагога Ильи Подчезерцева.