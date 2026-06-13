В Подмосковье прошел финал проекта «Театральный поединок. Школьная лига»

Финал третьего сезона проекта «Театральный поединок. Школьная лига» прошел в кинопарке «Москино» Подмосковья при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Театральный поединок. Школьная лига» — это проект, направленный на развитие школьных театров и формирование единого молодежного творческого сообщества среди учащихся общеобразовательных учреждений. К нему могут присоединиться школьные театры Московской области и их руководители.
В этот раз для участников провели экскурсию по кинопарку, где они увидели декорации к фильмам и узнали секреты киносъемочного процесса. Кроме того, состоялась творческая встреча с актером и телеведущим Сергеем Друзьяком, а для руководителей школьных театров прошла «Лаборатория театра» от актера, режиссера и педагога Ильи Подчезерцева.
Финальный поединок проекта прошел в театральном зале — копии Театра Гонзаги в усадьбе «Архангельское». По результатам финала первое место занял Химкинский молодежный театр МБКТ, второе — театральный коллектив «Прима» (Химки, мкр. Сходня), третье — «Театр на английском языке» (Котельники). Финалисты и полуфиналисты получили призы и подарки, а также билеты на фестивали «Традиция» и «Солома» в кинопарке «Москино».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.