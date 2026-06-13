Спартакиада пенсионеров в Коломне собрала более 400 участников

Десятая Спартакиада пенсионеров Московской области прошла 6 июня в Коломне при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Турнир собрал более 400 участников из разных муниципальных образований, в том числе из Чехова.
Соревнования организовали Союз пенсионеров Подмосковья и Министерство физической культуры и спорта Московской области. Программа включала легкоатлетический кросс на 1000 метров, плавание на 50 метров, настольный теннис, шахматы, стрельбу из пневматической винтовки, дартс и комбинированную эстафету. Пенсионеры из Чехова заняли в общекомандном зачете седьмое место.
По результатам соревнований сформируют сборную Московской области для участия в XI Спартакиаде пенсионеров России. Она пройдет с 3 по 8 сентября в Пензе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.