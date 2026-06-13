Поезд Таганрог — Керчь сняли с маршрута

Представители компании‑перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» официально сообщили о прекращении движения пассажирского поезда № 483/484 по маршруту Таганрог — Керчь.
Решениение принято оперативным штабом Крыма в связи с изменениями в организации движения на участке. График прекращения движения: из Керчи — с 17 июня, из Таганрога — с 18 июня.
Пассажирам, приобретшим проездные документы на указанные даты и последующие, будет осуществлён полный возврат средств без удержания комиссионных сборов. В качестве альтернативы компания рекомендует использовать маршруты с пересадками на станции Ростов‑на‑Дону.
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