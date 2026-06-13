Открыты прямые рейсы из Волгограда в Батуми

Авиакомпания Red Wings с 3 июня открыла прямые рейсы из Волгограда в Батуми. Об этом сообщила пресс-служба волгоградского аэропорта.
Первый самолет встретили ввоздушной гавани города на Волге водяной аркой — по авиационной традиции. Новое направление сразу показало высокий спрос: загрузка борта составила почти 100%.
Из Батуми в Волгоград прилетели 89 пассажиров, обратным рейсом отправились 95 человек. Перелет занимает 2 часа 35 минут без пересадок. На маршруте используется российский самолет SSJ 100 вместимостью до 100 пассажиров. Рейсы выполняются еженедельно по субботам, вылет из Волгограда запланирован на 11.40.
Билеты и расписание — на сайте авиакомпании Red Wings и в кассах волгоградского аэропорта.
ранее сообщалось о востребованности службы 112 в Волгограде.