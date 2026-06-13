Открыты прямые рейсы из Волгограда в Батуми

Из Батуми в Волгоград прилетели 89 пассажиров, обратным рейсом отправились 95 человек. Перелет занимает 2 часа 35 минут без пересадок. На маршруте используется российский самолет SSJ 100 вместимостью до 100 пассажиров. Рейсы выполняются еженедельно по субботам, вылет из Волгограда запланирован на 11.40.