Говядина в Ростовской области подорожала до 701 рубля

Наиболее выгодно приобретать этот продукт в Сальске, где стоимость составляет почти 652 рубля за килограмм. Свинина обходится покупателям в среднем в 426 рублей за килограмм. Самые низкие ценники на данный вид мяса зафиксированы в магазинах Ростова-на-Дону — около 404 рублей.