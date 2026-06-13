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В Подмосковье завершился межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»

Участники состязались в направлении «Зоотехния».

Межрегиональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по направлению «Зоотехния» завершился в Волоколамском округе. Соревнования провели при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

На площадке Центра воспроизводства редких видов животных встретились учащиеся из Московской, Тульской, Белгородской, Воронежской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Республики Татарстан, делающие первые шаги в аграрной отрасли. С 8 по 11 июня они демонстрировали свои навыки и профессиональную подготовку, решая задачи, приближенные к реальным случаям в сфере животноводства.

Участникам необходимо было рассчитать рацион для животных, провести их осмотр, оказать первую помощь, поработать с инкубационным материалом и оценить качество молочной продукции.

По итогам испытаний победителем чемпионата стала представительница Подмосковья Анна Уразова. Второе место занял Максим Ряполов из Белгородской области, третье — Гадель Габидуллин из Татарстана.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.