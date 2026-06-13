В Подмосковье завершился межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»

На площадке Центра воспроизводства редких видов животных встретились учащиеся из Московской, Тульской, Белгородской, Воронежской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Республики Татарстан, делающие первые шаги в аграрной отрасли. С 8 по 11 июня они демонстрировали свои навыки и профессиональную подготовку, решая задачи, приближенные к реальным случаям в сфере животноводства.