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Сильные дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие сутки

Непогода будет держаться до утра следующего дня.

Источник: Нижегородская правда

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие часы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в течение 1−3 часов в субботу, 13 июня. Осадки сохранятся и в ночные часы 14 июня.

В связи с ухудшением погоды спасатели рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Во время дождя снижается видимость, повышается скользкость проезжей части, а также возрастает риск заносов автомобилей. Кроме того, могут размываться обочины и грунтовые дороги.

Нижегородцам советуют по возможности избегать низменных участков местности и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Полный прогноз погоды на эти выходные в регионе смотрите в материале на сайте pravda-nn.ru.

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