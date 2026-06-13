Сильные дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие сутки

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие часы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в течение 1−3 часов в субботу, 13 июня. Осадки сохранятся и в ночные часы 14 июня.
В связи с ухудшением погоды спасатели рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Во время дождя снижается видимость, повышается скользкость проезжей части, а также возрастает риск заносов автомобилей. Кроме того, могут размываться обочины и грунтовые дороги.
Нижегородцам советуют по возможности избегать низменных участков местности и учитывать погодные условия при планировании поездок.
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