В Прикамье прошел региональный этап конкурсов среди ДШИ и преподавателей

Региональный этап всероссийских конкурсов среди детских школ искусств (ДШИ) и преподавателей прошел 2−3 июня в Пермской краевой музыкальной школе при поддержке нацпроекта «Семья». Лауреатом I степени стала Ординская ДШИ, сообщили в администрации Ординского муниципального округа.
Напомним, что ранее эта детская школа искусств прошла отборочный этап. На конкурс Ординская ДШИ представила пакет документов, видеоролик-экскурсию и открытый урок. Очный этап включал публичную презентацию школы. Участники презентовали программы развития ДШИ. Комиссия жюри, в свою очередь, вела беседу с коллективами школ по видеосвязи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.