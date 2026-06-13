ЖФК «Пари НН» обыграл «Спартак» и вышел в ⅛ финала Кубка России

Женский футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» вышел в ⅛ финала Кубка России, обыграв брянский «Спартак». Как сообщили в пресс-службе клуба, матч прошедший 13 июня на стадионе «Мещерский», завершился со счетом 2:1.
Нижегородская команда уверенно провела первый тайм, забив два мяча за короткий отрезок. На 20-й минуте отличилась Кира Солодина, а спустя две минуты преимущество увеличила Айгуль Багаутдинова.
После перерыва соперник сумел сократить отставание, однако сравнять счёт не смог. «Пари НН» удержал победу и продолжил борьбу в турнире.
В следующем раунде нижегородская команда сыграет дома с московским «Спартаком».
Главный тренер Евгений Вилков отметил, что команда выполнила задачу выхода в следующую стадию турнира и подчеркнул престиж предстоящей встречи с одним из сильнейших клубов страны.
Ранее сообщалось, что нижегородское дерби в ЮФЛ завершилось вничью 13 июня.