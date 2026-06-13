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ЖФК «Пари НН» обыграл «Спартак» и вышел в ⅛ финала Кубка России

Матч состоялся 13 июня на стадионе «Мещерский».

Источник: Время

Женский футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» вышел в ⅛ финала Кубка России, обыграв брянский «Спартак». Как сообщили в пресс-службе клуба, матч прошедший 13 июня на стадионе «Мещерский», завершился со счетом 2:1.

Нижегородская команда уверенно провела первый тайм, забив два мяча за короткий отрезок. На 20-й минуте отличилась Кира Солодина, а спустя две минуты преимущество увеличила Айгуль Багаутдинова.

После перерыва соперник сумел сократить отставание, однако сравнять счёт не смог. «Пари НН» удержал победу и продолжил борьбу в турнире.

В следующем раунде нижегородская команда сыграет дома с московским «Спартаком».

Главный тренер Евгений Вилков отметил, что команда выполнила задачу выхода в следующую стадию турнира и подчеркнул престиж предстоящей встречи с одним из сильнейших клубов страны.

Ранее сообщалось, что нижегородское дерби в ЮФЛ завершилось вничью 13 июня.