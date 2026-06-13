Водитель ВАЗ насмерть сбил 18-летнего велосипедиста в Ростовской области

— Смертельная авария произошла 12 июня около 21:20 в селе Алексеевка Матвеево-Курганского района. Мужчина за рулем ВАЗ-2107 ехал по грунтовой дороге и врезался в парня на велосипеде, который двигался в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.