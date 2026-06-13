В Златоусте Челябинской области реконструируют мост через реку Каменку

Мост через реку Каменку реконструируют в Златоусте в Челябинской области, сообщили в администрации городского округа. Работы проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Данный мост расположен ниже храма Симеона Верхотурского в направлении поселка Зареченского, который входит в состав Златоуста. Территорию около переправы уже расчистили. Сейчас специалисты формируют там бетонное основание под установку труб. В ближайшее время они приступят к монтажу железобетонных тюбингов. Затем специалисты предстоит установить фундаменты и опоры нового моста, нанести гидроизоляцию, уплотнить грунт. В конце они восстановят асфальтовое покрытие, укрепят откосы, обустроят пешеходный тротуар и смонтируют ограждения. Работы планируют завершить в сентябре 2026 года.
«Подрядчик намерен сдать объект раньше срока: бригады трудятся практически без перерывов, соблюдая технологические процессы и контрольные этапы», — подчеркнул глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.