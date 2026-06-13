В Златоусте Челябинской области реконструируют мост через реку Каменку

Данный мост расположен ниже храма Симеона Верхотурского в направлении поселка Зареченского, который входит в состав Златоуста. Территорию около переправы уже расчистили. Сейчас специалисты формируют там бетонное основание под установку труб. В ближайшее время они приступят к монтажу железобетонных тюбингов. Затем специалисты предстоит установить фундаменты и опоры нового моста, нанести гидроизоляцию, уплотнить грунт. В конце они восстановят асфальтовое покрытие, укрепят откосы, обустроят пешеходный тротуар и смонтируют ограждения. Работы планируют завершить в сентябре 2026 года.