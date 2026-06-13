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В Балаковский техникум Саратовской области поступило новое оборудование

Для учреждения закупили тренировочный стенд, технику для проведения демоэкзамена и мерительные инструменты.

Будущие профессионалы Балаковского политехнического техникума Саратовской области осваивают новое оборудование, которое закупили при поддержке соцпартнеров в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Балаковский политехнический техникум входит в кластер «Машиностроение» федерального проекта «Профессионалитет». Учреждение развивает партнерские отношения с промышленными предприятиями региона. Среди них — акционерные общества «Апатит», «Металлургический завод Балаково» и филиал «РусГидро» — Саратовская ГЭС.

Лаборатории и мастерские техникума пополнились новой техникой, инструментами, компьютерами и расходными материалами. «Апатит» закупил роботизированное оборудование для подготовки учащихся и проведения демонстрационного экзамена. Филиал «РусГидро» выделил средства на тренировочный стенд и расходные материалы для учебной практики. Металлургический завод Балаково автоматизировал рабочее место преподавателя и закупил мерительные инструменты.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.