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На Красноярск и ряд округов Красноярского края опустилось «черное небо»

Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске действует с вечера 13 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске и ряде округов Красноярского края ввели режим «черного неба». По данным Среднесибирского УГМС, он начался с 19:00 13 июня и прогнозируется до 19:00 14 июня.

Неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов в атмосфере метеоусловия сложились не только в краевом центре, но и в Ачинске, Боготоле, Богучанах, Емельянове, Рыбинском, Шарыпове, Эвенкии и других муниципальных округах.

В Минусинском, Курагинском, Ермаковском, Идринско-Краснотуранском, Каратузском и Шушенском округах режим неблагоприятных условий ожидается до 10:00 14 июня.

Напомним, в такие периоды предприятиям рекомендуют снизить выбросы, а жителей просят внимательнее отнестись к своему здоровью: вовремя принимать назначенные врачом лекарства, по возможности минимизировать прогулки, пользоваться кондиционером и чаще делать влажную уборку.