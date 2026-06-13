На Красноярск и ряд округов Красноярского края опустилось «черное небо»

В Красноярске и ряде округов Красноярского края ввели режим «черного неба». По данным Среднесибирского УГМС, он начался с 19:00 13 июня и прогнозируется до 19:00 14 июня.
Неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов в атмосфере метеоусловия сложились не только в краевом центре, но и в Ачинске, Боготоле, Богучанах, Емельянове, Рыбинском, Шарыпове, Эвенкии и других муниципальных округах.
В Минусинском, Курагинском, Ермаковском, Идринско-Краснотуранском, Каратузском и Шушенском округах режим неблагоприятных условий ожидается до 10:00 14 июня.
Напомним, в такие периоды предприятиям рекомендуют снизить выбросы, а жителей просят внимательнее отнестись к своему здоровью: вовремя принимать назначенные врачом лекарства, по возможности минимизировать прогулки, пользоваться кондиционером и чаще делать влажную уборку.