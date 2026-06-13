На Красноярск и ряд округов Красноярского края опустилось «черное небо»

Неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов в атмосфере метеоусловия сложились не только в краевом центре, но и в Ачинске, Боготоле, Богучанах, Емельянове, Рыбинском, Шарыпове, Эвенкии и других муниципальных округах.