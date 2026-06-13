В Городищенскую больницу Пензенской области поступило оборудование

«Мы продолжаем оснащать больницу всем необходимым, чтобы квалифицированная помощь в Городищенском районе была не только доступной, но и максимально комфортной как для пациентов, так и для врачей. Новое оборудование — это важный шаг к повышению качества медицинской помощи в нашем муниципалитете», — отметил главный врач Городищенской районной больницы Лев Умнов.