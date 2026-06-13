В Городищенскую больницу Пензенской области поступило оборудование

Новое высокотехнологичное оборудование поступило в Городищенскую районную больницу Пензенской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Универсальный операционный стол предназначен для широкого спектра хирургических вмешательств. Его главное преимущество — современная конструкция, позволяющая легко менять положение пациента и надежно фиксировать его во время операции. Регулировка стола происходит плавно и бесшумно, что снижает физическую нагрузку на медицинский персонал.
«Мы продолжаем оснащать больницу всем необходимым, чтобы квалифицированная помощь в Городищенском районе была не только доступной, но и максимально комфортной как для пациентов, так и для врачей. Новое оборудование — это важный шаг к повышению качества медицинской помощи в нашем муниципалитете», — отметил главный врач Городищенской районной больницы Лев Умнов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.