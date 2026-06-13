Самарцам рассказали, куда везти клеща на анализ после укуса

В Самаре клеща можно отнести в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: проезд Георгия Митирева, 1, с 9:00 до 16:00 по будням и субботам, а в Тольятти — Московский проспект, 19, с 8:00 до 15:00 с понедельника по четверг и с 8:00 до 11:00 в пятницу.